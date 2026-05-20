Adorni zafó en Diputados, con una maniobra del oficialismo para bloquear el debate sobre su interpelación

Con ayuda de gobernadores, impidieron que se iniciara un debate sobre la interpelación del jefe de Gabinete. LLA avanza con Ley Hojarascas y Zonas Frías

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo un respiro en medio del escándalo por sus gastos en viajes e inmuebles, aún sin justificar, gracias a que el oficialismo ganó la “guerra de sesiones” que se desató en la Cámara de Diputados por el intento de la oposición de activar el mecanismo parlamentario para interpelarlo, con la ayuda de gobernadores.

La bancada de La Libertad Avanza consiguió el quórum para dar inicio a la sesión convocada para este miércoles a partir de las 10:00, en la que se debaten la Ley Hojarascas y la reforma del Régimen de Zonas Frías y, con ello, impidió que se iniciara la otra sesión que habían pedido Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón para las 11:00, con el fin de tratar los pedidos de interpelación.

Para llegar a los 129 que marcan el quórum, el oficialismo tuvo ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de:

Tucumán, Osvaldo Jaldo

Misiones, Hugo Passalacqua

Salta, Gustavo Sáenz

San Juan, Marcelo Orrego

Neuquén, Rolando Figueroa

Esto les permitió ganar la “guerra de sesiones” por las convocatorias superpuestas, aunque igualmente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a maniobrar para evitar que la oposición cambiara la agenda con una argucia parlamentaria y a ganar una votación para impedir que se levantara la sesión.

Cómo fue la maniobra del oficialismo en Diputados que le dio un respiro a Adorni

La intención de los bloques opositores era sesionar para aprobar un emplazamiento a las comisiones con el fin de que traten, con fecha y hora definidos, los numerosos pedidos de interpelación contra Adorni y una moción de censura, mecanismo que conduce a la destitución del jefe de Gabinete. Habían sumado al temario una lista de proyectos de Unión por la Patria sobre cambios en licencias parentales.

Apenas iniciada la sesión convocada por el oficialismo, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de “mala fe parlamentaria” y planteó una moción para ir a un cuarto intermedio para buscar el quórum en la sesión que habían impulsado los opositores.

Nicolás Mayoraz, de LLA, lo frenó en seco al remarcar que “no puede haber dos sesiones iniciadas”. Es decir, habiendo empezado la primera, la segunda queda automáticamente postergada. Se generó un fuerte intercambio que obligó a Menem a interceder, lógicamente en favor de la postura del oficialismo.

“La moción es improcedente”, sentenció el riojano, quien avisó así que no pondría a votación el planteo de Martínez. “No hay antecedentes de que una sesión especial interrumpa otra y no voy a ser el primer presidente que lo habilite, no ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara”.

La jugada de LLA para impedir que se levante la sesión de Diputados

La posición del oficialismo se vio respaldada por los bloques aliados que ayudaron a conseguir el quórum. Sin embargo, el kirchnerismo insistió con una segunda moción que planteó, directamente, el levantamiento de la sesión.

En ese momento, la oficialista Silvana Giudici advirtió que la sesión para discutir la interpelación de Adorni estaba convocada para las 11:00 y, como ya eran las 11:40 y habían pasado los 30 minutos de tolerancia, “si se levanta esta sesión, no se puede realizar la otra”. Es decir, toda la agenda del día caería.

Para Martínez, la verdadera maniobra de Menem y la bancada oficialista consistió en hacer tiempo tras el primer planteo precisamente para llegar a esa situación, en la que el horario para la sesión sobre el caso Adorni ya había vencido. Esa fue, a su criterio, la intención de abrir un debate sobre la primera moción cuando el reglamento manda a votar esos planteos de forma inmediata.

De todas formas, la segunda moción para levantar el debate sobre la Ley Hojarascas y los cambios en el Régimen de Zonas Frías se puso a votación y perdió con 132 votos contra 110 a favor. El oficialismo logró así imponer su agenda y darle un respiro más a Adorni.

Ley Hojarasca y Zonas Frías: la agenda del oficialismo, sujeta a negociación

La Libertad Avanza busca anotarse un primer triunfo legislativo con la Ley Hojarasca, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que deroga casi 70 leyes y decretos que el Gobierno considera “obsoletos”. El tema figura al tope de la agenda.

No obstante, el plato fuerte es el proyecto que modifica el Régimen de Zonas Frías, que limita el descuento universal de 50% sobre el precio del gas a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, como funcionaba antes de la ampliación geográfica que aprobó el kirchnerismo en 2021.

Con este cambio, dejarían de percibir ese beneficio unos 3 millones de usuarios en provincias como:

Buenos Aires

Córdoba

Salta

Santa Fe

Catamarca

San Luis

San Juan

La Rioja

Tucumán

Buena parte de Mendoza

El Gobierno calcula que esto representará un ahorro de casi $500 millones para las arcas del Estado. El proyecto figura como último tema de la sesión.

Por el impacto de la reforma en las tarifas de gas, el oficialismo tuvo que negociar con algunos de esos gobernadores para conseguir la mayoría: a través del ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno ofreció una compensación por “zonas cálidas” a las provincias de Jujuy, Santa Fe, Salta y Catamarca, entre otras, con subsidios a las tarifas eléctricas.

Gracias a esa concesión, La Libertad Avanza confía en que alcanzará con lo justo la mayoría para aprobar el proyecto y girarlo al Senado. De todas formas, el oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió un primer triunfo al bloquear el intento de la oposición de avanzar sobre Manuel Adorni, que ganó así un respiro político.

Por Pablo Sieira – IP