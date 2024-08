Adorni justificó que Milei llame “comunistas” y “ensobrados” a periodistas: “Es una descripción”

“El Presidente lo hace a determinados personajes; a mí por suerte no me llama comunista porque no lo soy”, afirmó el vocero en conferencia de prensa. También negó que se esté analizando una sanción a la canciller Diana Mondino.

El vocero presidencial Manuel Adorni desmintió este lunes que el Gobierno esté evaluando algún tipo de sanción contra la canciller Diana Mondino por su declaración sobre las elecciones en Venezuela y justificó que el presidente Javier Milei llame “comunistas”, “zurdos” y “ensobrados” a los periodistas. “Es una descripción”, manifestó el funcionario.

Sus dichos se dieron durante su rueda de prensa diaria desde Casa Rosada, donde protagonizó un cruce con Fabián Waldman, periodista de FM La Patriada. “No va a haber ninguna sanción a Mondino. La posición del Gobierno es la del comunicado de Cancillería”, sostuvo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores desestimara que la canciller diera como ganador de los comicios venezolanos al opositor Edmundo González Urrutia y dijera que aún no se había “pronunciado en forma definitiva”.

Después, el periodista quiso saber si el Gobierno era consciente que generaba “un clima de tensión” por el ataque a periodistas desde las los trolles en redes sociales e incluso las cuentas del Presidente por llamar “comunista” en forma despectiva a quienes no piensan como él. También, si iba a manifestarse en “repudio” al crimen de la madre de un militante de la agrupación H.I.J.O.S. en Córdoba.

Adorni empezó por el segundo punto, explicando que el tema “está en investigación de la Justicia para determinar efectivamente qué pasó”, con el asesinato de Susana Beatriz Montoya. Luego, comentó que el mandatario “llama comunistas a los que son comunistas”, por lo que no veía un problema.

“Es una descripción que hace el Presidente de determinados personajes; a mí por suerte no me llama comunista porque no lo soy”, añadió.

“Me parece algo elemental; un periodista que es comunista es un comunista, y el que no, no es comunista. Y habrá periodistas ensobrados y otros que no lo son“, respondió tajante.

El impacto de la crisis financiera

En otro tramo de la conferencia, el Portavoz de la Presidencia minimizó el impacto de la crisis financiera internacional, apoyándose en el orden de las cuentas públicas que viene realizando la Administración de La Libertad Avanza. “Tenemos claro donde está nuestra tranquilidad: en las cuentas públicas y que la inflación está bajando”, señaló.

Adorni afirmó que para el Gobierno “no es ajeno lo que está pasando“. En esa línea, dijo: “Siempre miramos este tipo de eventos pero tenemos claro lo que estamos haciendo y nada afectará nuestro camino”.

De esta forma, el funcionario buscó llevar calma al mercado local, que en la apertura sufre una fuerte caída de acciones y bonos que empujan el Riesgo País por encima de los 1.700 puntos.

La “motosierra” en el Estado

Además, el economista y analista financiero comentó que actualmente “la motosierra se implementa” en diferentes áreas del Estado y el “crecimiento del sector privado será el motor de la Argentina”.

“Cada Ministerio define la renovación de contratos, no hacemos cosas al boleo. Los funcionarios hacen la revisión que cree conveniente”, mencionó al ser consultado por los despidos de distintos trabajadores estatales. “La herencia es una variable fundamental de lo que viene pasando en Argentina”, agregó.

Por otro lado, adelantó que “probablemente no ocurra” el encuentro de Milei con su par de Chile, Gabriel Boric. “Aún no está confirmado, va a ser un viaje muy corto y Boric tuvo un corrimiento en su agenda”, cerró.