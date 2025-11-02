Adorni: “Guillermo Francos había un ciclo cumplido”

El funcionario que hasta ahora fue vocero presidencial elogió a su antecesor, pero habló de un ciclo terminado.

El flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró que su antecesor Guillermo Francos fue una “pieza clave” de la gestión del presidente Javier Milei, pero que “había un ciclo cumplido”.

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones a Radio Mitre tras la confirmación de su nombramiento.

Los cambios poselectorales en el gobierno del Presidente comenzaron este viernes 31 de octubre con la renuncia del ahora exjefe de Gabinete, quien que anunció su dimisión en su cuenta de X, casi al mismo tiempo en que desde la cuenta Oficina del Presidente se anunciaba que Adorni ocuparía su lugar.

Desde el momento en que el Presidente nombró como canciller a Pablo Quirno estaba claro que la situación de Francos había quedado en un callejón sin salida. En su carta de renunciael funcionario saliente destacó ese clima de incertidumbre vivido al señalar que “ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Este sábado Adorni contó que la decisión “se venía hablando hace unos días”, aunque faltaban las definiciones concretas.

“Cuando el Presidente toma la decisión, se ejecuta rápidamente. Pero hace unos días se venía hablando del tema, aunque sin definiciones”, explicó.

Adorni expresó además su aprecio por Francos y subrayó que el sentimiento es compartido dentro del equipo de gobierno.

“Le tenía mucho respeto y cariño y es el sentimiento general de todo el Gabinete. Ni me sorprende ni me deja de sorprender”, indicó Adorni, quien asumirá este lunes su nuevo cargo en el Gobierno.

Para el nuevo jefe de Gabinete, el gesto final de Francos fue “poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones”.

“Incluso en su retirada se lo va a recordar por mucho tiempo”, consideró el funcionario que había sido electo legislador porteño por LLA en las elecciones porteñas de 2025.

Adorni detalló que la instrucción que recibió de Milei fue “coordinar el Gabinete para que la gestión avance” y lograr que “en estos dos años nos sigamos destacando en lo que hacemos”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

Fuente: Perfil