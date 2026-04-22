Adorni, flojo de papeles: le debe 65 mil dólares a Feijoo y la deuda no está documentada

Pablo Martín Feijoo es amigo del jefe de Gabinete y sería quien habría armado la operación de venta del inmueble de Caballito. Declaró este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita. Cómo continúa la semana judicial.

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito por la adquisición de distinta propiedades desde que llegó a la función pública, suma un nuevo capítulo este miércoles con la declaración ante la fiscalía de Pablo Martín Feijoo, amigo del jefe de Gabinete, quien organizó la compraventa del departamento de la calle Miró al 500 en Caballito.

Fuentes judiciales ligadas a la causa señalaron que Feijoo aseguró que le pidieron al jefe de Gabinete 300 mil dólares por el departamento y el funcionario respondió que apenas tenía 30 mil. En función de eso se pactó el pago de 30 mil dólares en efectivo y los 200 mil dólares, sin interés, con un plazo de devolución de un año que le prestaron Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La novedad que surgió del testimonio de Feijoo es que Adorni también le debe a él 65 mil dólares por los gastos que habrían hecho para mejorar la propiedad entre mayo y noviembre del año pasado, que es una deuda que está sin documentar y que aún el funcionario no le pagó. O sea que entre lo que pagó y lo que tiene que pagar, el total de la operación por la venta del departamento de Caballito es de 295 mil dólares.

Se trata de un valor más cercano al precio del mercado que indicó la dueña de la inmobiliaria que participó en la primera operación, Natalia Rucci, quien dijo que la propiedad se pudo haber vendido en 345 mil dólares. Rucci y su marido, Marcelo Trimarchi, estuvieron involucrados en la venta de la propiedad, que era del ex jugador de fútbol Hugo Morales, a Viegas y Sbabo, que se concretó en mayo pasado. Este lunes declararon ante Pollicita.

Feijoo dijo que Viegas y Sbabo se dedicaban a comprar departamentos, remodelarlos y venderlos.

Los 65 mil dólares que adeuda Adorni a Feijoo se pagarían con la venta del departamento de la calle Asamblea, que Adorni y su esposa habían comprado antes de que llegue a la función pública con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. La desarrolladora inmobiliaria de Feijoo, en la que es socio de Leandor Miano, tiene en venta dicha porpiedad, en la zona de Parque Chacabuco.

De la declaración del portero del edificio de la calle Miro al 500, donde vive Adorni, el dato saliente, siempre de acuerdo a las fuentes ligadas a la causa, es que el funcionario compró una serie de electrodomésticos y los pagó todos en efectivo.

Feijoo, que es socio de Leandro Miano en la empresa desarrolladora TJS Group y en la constructora Avda SRL, se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita que tiene delegada la causa. Se retiró cerca de las 12 por un ascensor pegado a la fiscalía y no hizo declaraciones a la prensa. De la testimonial participó el abogado de Adorni, Matías Ledesma, que tampoco hizo declaraciones a los medios acreditados.

La madre de Feijoo, Beatriz Viegas, es una de las jubiladas que le vendieron y financiaron la propiedad a Adorni, junto a Claudia Sbabo. El hijastro de Sbabo y socio de Feijoo, Leandro Miano, estaba citado a declarar para esta semana pero la audiencia se pospuso para el próximo 6 de mayo.

Ambas participaron de la operación no solo como propietarias, sino además como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés, con un plazo de devolución de un año y en caso de incumplimiento el inmueble debería restituirse, según el acuerdo.

El rastro de las refacciones en el Country Indio Cua

En la investigación interviene el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca identificar el origen de los fondos para las operaciones inmobiliarias realizadas por el funcionario. El expediente, que se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, tendrá varias audiencias en los próximos días.

Otro inmueble que se suma a la investigación es una casa en el Country Indio Cua, en la localidad de Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires, que se encuentra registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. En la vivienda se realizaron mejoras con el contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA, quien estaba citado para declarar el viernes 24 de abril pero se postergó para la semana próxima.

Para este miércoles también está previsto que declare el ex dueño de la casa del country, Juan Ernesto Cosentino, citado por Pollicita.

La trazabilidad inmobiliaria, en el foco de la fiscalía

En el marco de la investigación por el patrimonio del funcionario, la fiscalía ha intensificado las medidas para reconstruir la trazabilidad de sus operaciones inmobiliarias, con el departamento de la calle Miró como eje central.

Durante una extensa declaración del lunes pasado, la corredora Natalia Rucci —quien intervino en la venta del inmueble junto a su esposo, Marcelo Trimarchi— señaló una marcada discrepancia en los valores de la propiedad: mientras que por su experiencia el precio de mercado debería haber sido de 345 mil dólares, la unidad, que inicialmente se ofertó a 375 mil, terminó vendiéndose por apenas 230 mil dólares tras sucesivas bajas.

Esta diferencia de más de 100 mil dólares resulta clave para los investigadores, quienes buscan determinar si la maniobra respondió a una lógica de mercado o si formó parte de un esquema de ocultamiento patrimonial.

Manuel Adorni | CEDOC



Por Barbara Komarovsky – Perfil