Adorni, el “héroe” de Milei

Mientras crece la presión para que renuncie, Adorni se ha convertido en un pilar aún más prominente de la estructura de poder de Milei. Bajo el marco conceptual libertario, Adorni es un héroe asediado por las “fuerzas del mal” y el socialismo que buscan derrocar la revolución social, económica y política profetizada y entregada directamente a ellos por “El Uno”.

A la sociedad y a los medios les cuesta entender a Javier Milei. Es lógico, porque el presidente de la Nación es un hombre difícil de comprender. Se autopercibe libertario anarcocapitalista. Su hermana Karina —quien además es secretaria general de la Presidencia y, esencialmente, la persona a cargo de la política en el país— es la única persona en el mundo en quien confía. Como siempre, ella lo cuida y es su única figura de contención emocional y psicológica. Una figura materna ante la ausencia de una relación afectiva con sus padres, como él mismo ha señalado en varias ocasiones.

Un hombre común. Un “hombre gris”, como lo define su polémico asesor Santiago Caputo, apelando a las profecías del “Nostradamus argentino”, Benjamín Solari Parravicini, que este último lleva tatuadas en su espalda. Probablemente esa sea una de las razones por las que llegó a la presidencia: el Milei “común” ascendió desde el panelismo televisivo, impulsado por su furia y el rating, hasta convertirse en un economista famoso que terminó por enterrar el bicoalicionismo que controló políticamente el país durante más de una década. Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner pueden tener sus excentricidades, pero al final del día son “políticos normales”. No así Milei, que pasa la mayor parte del tiempo en redes sociales y utiliza un lenguaje soez mientras intenta humillar y dominar a cualquiera que no coincida con su cosmovisión un tanto extrema, en especial la teoría económica austríaca. Milei no tiene una pareja estable y, fuera de su hermana Karina, solo parece estar verdaderamente apegado a sus perros, un grupo de Mastines Ingleses bautizados con nombres de economistas famosos y clonados del Conan original, cuya muerte afectó profundamente al entonces ciudadano común.

A Milei y a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, les gusta culpar a los periodistas por “acosarlos” al investigar sus vidas privadas. Creen que estos detalles no tienen nada que ver con el Estado que dirigen y que desearían destruir (al menos teóricamente). En realidad, estas investigaciones son absolutamente esenciales y han sido uno de los focos principales del periodismo desde sus inicios. Dado que estos personajes tienen el poder de afectar la vida de toda la población, es un derecho fundamental de la ciudadanía saber quién es el que está al volante. Adorni, experiodista —aunque siempre fue más un influencer y panelista, como su jefe— debería saberlo, incluso si el presidente no lo hace.

Mientras crece la presión para que renuncie, Adorni se ha convertido en un pilar aún más prominente de la estructura de poder de Milei. Bajo el marco conceptual libertario, Adorni es un héroe asediado por las “fuerzas del mal” y el socialismo que buscan derrocar la revolución social, económica y política profetizada y entregada directamente a ellos por “El Uno”. Pero también, la serie de faltas y delitos de los que se lo acusa entran en categorías que el presidente anarco-libertario admira. El mayor interrogante que pesa sobre la cabeza de Manuel Adorni es la procedencia de los fondos con los que mejoró tan drásticamente su posición económica y la de su familia, algo que sucedió desde que asumió en el estado. Para Milei, la evasión de impuestos es un acto heroico, ya que priva al Estado de su violación violenta del derecho humano más esencial: la libertad, a través de la propiedad privada. Lo que lleva a un segundo punto bajo la ontología filosófica libertaria: si Adorni no puede demostrar el origen de sus fondos y estos resultan ser producto de ciertos tipos de corrupción que no genera disrupciones de mercado (como la obra pública, por ejemplo), entonces también deben ser elevados a actos de heroísmo, ya que contribuyen a debilitar al Estado, que debe ser destruido. Los gobiernos son parásitos y desde La Libertad Avanza tienen como objetivo utópico final destruirlos, mientras que a los individuos que forman parte de la misión se les permite aprovecharse de su posición para enriquecerse personalmente porque “se lo han ganado”. Cada transacción imaginable, con contadas excepciones, es un acto de libertad si es acordada por dos o más partes privadas.

Esto no es lo mismo que la corrupción kirchnerista, donde la política fiscal expansiva, como la obra pública, era la vía para extraer riqueza del sector privado hacia los bolsillos de políticos profesionales que controlaban el Estado parásito. Aquí, y aunque aún no conocemos el origen exacto de los fondos supuestamente mal habidos de Adorni, la corrupción es parte de un “círculo virtuoso de mérito”. El ejemplo perfecto es el cripto-escándalo $Libra, en el que Milei y Karina, junto con varios asesores como Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales, orquestaron una estafa para llenarse los bolsillos. Contrataron a un especialista en “rugpulls” llamado Hayden Mark Davis y básicamente copiaron la estrategia de esquemas de memecoins exitosos previos, como la moneda $Melania lanzada por la ex primera dama estadounidense Melania Trump. Davis trabajó en ese lanzamiento, y se especula que también participó en la moneda $Trump. Como explicó Milei en entrevistas guionadas con periodistas amigos, no hizo nada malo ya que participó en un negocio del sector privado en un sector financiero de alto riesgo, y los involucrados eran responsables de medir su propio riesgo. Este tipo de negocios va en línea con las visiones libertarias anarcocapitalistas del presidente argentino, que también aprueban teóricamente un mercado de órganos humanos y de niños, como admitió en una entrevista con Perfil antes de asumir el cargo.

Si Adorni, y posiblemente otros miembros del gabinete, están recibiendo “sobresueldos” de otras fuentes, esto también estaría justificado moralmente si provienen de una fundación o de individuos interesados en apoyar la causa. Se habla de que la Fundación Faro, el think tank libertario dirigido por Agustín Laje que aspira a ser un estandarte para la derecha “anti-woke”, podría ser parte del financiamiento político del libertarianismo. Han demostrado ser eficientes en la recaudación de fondos. También hay particulares interesados en apoyar los ideales de Milei que ayudaron a financiar su campaña presidencial y que podrían dar una mano. En el reino de la política argentina, las posibilidades son infinitas, y el financiamiento político en negro es casi una obligación impuesta por las actuales reglas de juego.

Cuando Milei afirma que habla desde un punto de vista “moral”, es importante definirlo estrictamente dentro de su filosofía libertaria. El presidente entiende la moralidad como algo asociado a la libertad absoluta a nivel individual; por lo tanto, el socialismo y el comunismo —términos generales en su léxico para referirse a cualquier cosa que restrinja esa libertad violando la propiedad privada— se equiparan con el mal. La justicia social, los valores progresistas y las causas de minorías como el feminismo y los derechos LGBTQ son todos ejemplos de prácticas humanas malvadas y corruptas que deben combatirse mediante la revolución económica y las batallas culturales. Esto choca con una visión de la moral basada en el sentido común, donde “hacer lo correcto” se asocia generalmente con no violar reglas universales, como no matar o no robar. Desde un punto de vista filosófico, estas podrían agruparse en lo que Immanuel Kant llamó el imperativo categórico: una regla universal que cualquier individuo aceptaría que no debería ser violada contra él ni contra nadie más.

Este es el marco teórico bajo el cual Milei puede defender a Adorni incluso ante un cúmulo creciente de evidencia que apunta a la corrupción. Es también por lo que está tan seguro de que no hizo nada malo con $Libra. Y señala una debilidad mayor en la asociación de su hermana Karina con el esquema de corrupción en el caso de la agencia nacional de discapacidad (Andis), donde se pagaba un retorno del 3 por ciento a funcionarios públicos a cambio de contratos de suministros médicos. Karina ha demostrado una voracidad por la recaudación desde los primeros años de Milei como influencer. Ella se encargaba de cobrar por sus apariciones públicas, reuniones privadas e incluso de ofrecer candidaturas dentro del espacio libertario, según se ha informado ampliamente. Al mismo tiempo, Karina cuenta con un equipo de expertos en las artes de la “casta” política: los Menem. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su tío, Eduardo “Lule” Menem, actúan como su brazo político principal. La investigación busca lazos con ellos. Pero Karina es familia, por lo que también es intocable para el presidente.

Al final del día, la administración Milei se encuentra en una situación realmente difícil, con el escándalo de Adorni copando la agenda semana tras semana, junto con una economía que no termina de arrancar para la mayoría de la población. El presidente está decidido a resistir el embate profundizando en sus creencias, afirmando que el rumbo económico es el correcto y que sus funcionarios están limpios. Los periodistas, la oposición y cualquiera que pueda ser culpado por la difícil situación recibirán sus ataques. Y aquellos cercanos y leales recibirán apoyo ilimitado. Es Adorni quien tendrá que aguantar. Al menos ahora tiene una linda casa de country para descansar los fines de semana.

Adorni, sostenido por Karina y Javier Milei. | Kid Navajo Art





Por Agustino Fontevecchia – Perfil