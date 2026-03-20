Adorni, el adornado

La Justicia avanza con medidas que complican al jefe de Gabinete

Las facturas demuestran que le pagaron el traslado por 8 mil dólares a Punta del Este. La operación podría constituir una dádiva. Además, se conoció que su mujer registró una vivienda de dos plantas en un country, que no figura en su declaración jurada. Paranoia en la Casa Rosada por las filtraciones.

El relato de austeridad se desmorona a medida que se conocen detalles del ostentoso estilo de vida de Manuel Adorni. Las explicaciones no cierran y la Justicia ya activó una serie de medidas de prueba que complican al jefe de Gabinete. La última novedad es que la productora de Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública, abonó el pasaje de ida a Punta del Este en un jet privado. El de regreso lo pagó otra persona, cuyo nombre no trascendió. En total, el traslado costó 8.000 dólares, el doble de lo que había dicho. Mientras tanto, el exvocero aún debe aclarar cómo hizo para construir una casa en un country junto a su esposa, Bettina Angeletti. “Todos tenemos la misma vida que teníamos antes de asumir”, dijo en un intento por defenderse, a pesar de que sus ingresos no se condicen con sus exorbitantes gastos. Javier Milei, por ahora, lo sostiene en el cargo, aunque no son pocos los libertarios que –en silencio– esperan su caída.

La causa por el viaje a Uruguay durante los días de carnaval está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pedido del magistrado, la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A entregó las facturas que dan cuenta de un pago total de 6.984.180 pesos, equivalente a 4.830 dólares. Fuentes judiciales confirmaron que ese monto fue abonado por la productora de Grandio Imhouse SA y corresponde a los pasajes de ida del 12 de febrero.

Según el amigo de Adorni, el viaje lo costeó el jefe de Gabinete, aunque él realizó la compra. “Lo pagó con plata del Estado. Me lo pagó a mí y yo le pagué a la compañía. Tengo el recibo del recibo”, aseguró hace un tiempo. Lo cierto es que la productora de Grandio tiene un contrato con el Estado. Por ende, el abono del viaje podría ser entendido como una dádiva.

El otro dato clave es cómo se pagó el regreso. Lo único que se sabe es que forma parte de un paquete de 10 viajes que cuesta alrededor de 40.000 dólares. Es decir, entre la ida (4.380 dólares) y la vuelta (4.000 dólares), el traslado de la familia Adorni costó más de 8.000 dólares. Se trata de una cifra muy superior a la que había hecho referencia Adorni. Lo que aún se desconoce es quién fue la persona que lo abonó.

En este marco, el fiscal Pollicita pidió que se lo convoque a prestar declaración testimonial. Agobiado por los llamados y el avance de la causa judicial, el conductor televisivo se ausentó a la última edición de su programa “Gritalo Mundial”.

Lijo, en paralelo, ordenó a las autoridades del Aeropuerto Internacional de San Fernando que brinden los registros de las cámaras de seguridad, tanto externas como internas, y la documentación que tengan vinculada al hecho. Con esta información, también se podrá corroborar si Adorni y su familia realizaron los trámites correspondientes en Migraciones y Aduana.

Las medidas se originaron a raíz de la denuncia realizada por los diputados Esteban Paulón (Socialismo), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Pablo Juliano (UCR). La presentación apunta a determinar si hubo una dádiva o existe enriquecimiento ilícito. Los gastos del funcionario no son compatibles con su declaración jurada ni con su sueldo de 3.500.000 de pesos.

Una casa en Indio Cuá Golf Club

En medio de las torpes explicaciones por sus viajes de lujo, Adorni recibió otra mala noticia. Se conoció que en noviembre de 2024 su mujer registró una casa de dos pisos en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz. La información surgió a raíz de la ampliación de la denuncia por enriquecimiento ilícito que realizó la diputada Marcela Pagano contra Adorni.

Llamativamente, la propiedad de Bettina Angeletti no figura en la declaración jurada que el jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción. Solo figuran el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de un departamento en La Plata. No dice nada de una casa en Exaltación de la Cruz, a pesar de que el régimen de DDJJ exige una nómina detallada de todos los bienes del declarante y su cónyuge. Existe la posibilidad de que se encuentre registrado en un anexo reservado del documento. En ese caso, Adorni podría aclararlo.

Según la denuncia, el jefe de Gabinete y su esposa “habrían construido una vivienda propia de dos plantas, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173”. Se trata de un inmueble de color gris verdoso, ubicado a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. El valor de mercado de este tipo de propiedades oscila entre USD 129.000 y USD 249.000.

De acuerdo a los datos recabados, las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti” y sumarían 700 mil pesos mensuales.

Otro dato no menor es que unos meses antes de registrar la nueva casa en el country, en agosto de 2024, la familia Adorni pudo cancelar un préstamo. Según fuentes del Instituto de la Vivienda, correspondería al departamento de 50 metros cuadrados.

Contabilidad creativa

A la vista de todos, los números del contador Adorni no cierran. Sus ingresos y ahorros difícilmente expliquen el estilo de vida que tiene desde que aterrizó en la Casa Rosada. De vivir en un departamento en Parque Chacabuco pasó a construir una vivienda de dos pisos en un lujoso barrio privado con golf, 14 canchas de tenis, un sector hípico con pista y 24 boxes, entre otros espacios recreativos.

Pero no solo eso. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según Pagano, Adorni alquiló otro inmueble en el lote 2 del country. Fueron 26 meses de pagar 2 mil dólares mensuales. ¿De dónde sacó 52 mil dólares para afrontar ese gasto corriente?

Al exvocero tampoco le será fácil justificar cómo desembolsó 8.000 dólares en un viaje de cinco días Punta del Este y otros 5.000 dólares por una pasaje a Nueva York (que encima no se usó). Son todos montos muy elevados si se toma en cuenta que sus ahorros declarados alcanzan los 48.000 dólares y sus deudas con familiares y particulares superan los 43.000 dólares.

Las cifras que arroja el Banco Central también complican a la familia Adorni. El sueldo de 3 millones y medio de pesos que recibe como funcionario público no está alineado con la deuda que registra con el Banco Galicia. Según los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero, la cifra ascendió solo en enero a 9 millones de pesos. Es un monto que, en gran medida, corresponde a gastos con tarjeta de crédito. En el caso de Angeletti, el monto suma 8 millones más el mismo mes.

La Casa Rosada, al rojo vivo

Desde el viaje a Nueva York, el Gobierno perdió el control de la agenda política. El eje del debate público oscila entre las revelaciones del caso LIBRA y las múltiples causas que apila Adorni. La decisión, hasta el momento, fue salir a bancarlo. Karina Milei bajó la orden y todo el Gabinete expresó un respaldo público. El Presidente, además, lo llevó a pasear por Córdoba y lo defiende con insistencia en redes sociales.

En el armado de Karina, el jefe de Gabinete es central. Lo quiere como candidato a alcalde porteño en 2027. Es la carta que tiene para jugar frente a las pretensiones de Patricia Bullrich. La paranoia en la Casa Rosada sobre quién filtró el video en el Aeropuerto de San Fernando no se disipó. “Está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno. Tenemos un problema interno”, admitió Adorni. Algunos ponen sus ojos en Santiago Caputo y cuestionan que la SIDE no haya evitado que se difunda el material. Creen que salió de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Otros apuntan a Bullrich y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El exvocero, mientras tanto, se tropieza en sus explicaciones. Hay quienes dicen que los Menem –entre otros– ruegan que deje de tambalear y esperan, ansiosos, a que termine de caer.

manuel adorni bettina angeletti (Redes Sociales)

Por Sebastián Cazón-P/12