Adorni dice que tiene todo en regla en su casa del country, pero siguen apareciendo irregularidades

La propiedad no figura en su declaración jurada y no está claro cómo la adquirió. La casa está a nombre del antiguo dueño pero la esposa de Adorni paga las expensas. El domicilio asociado al inmueble pasó a ser el del matrimonio en Parque Chacabuco, y el mail registrado es de su mujer. La Justicia no recibió ninguna información.

La casa está, los gastos también, pero los papeles no cierran. La propiedad en el country Indio Cua, vinculada a la esposa de Manuel Adorni, tiene inconsistencias en los registros, no aparece declarada y suma interrogantes sobre cómo fue financiada.

Pese a que el jefe de Gabinete aseguró que “todo está en regla” y a disposición de la Justicia, fuentes judiciales indicaron que no presentó documentación alguna.

Aunque la vivienda fue adquirida en noviembre de 2024, en el municipio de Exaltación de la Cruz el contribuyente sigue siendo el antiguo dueño.

Sin embargo, otros datos sí fueron modificados. El domicilio asociado al inmueble pasó a ser el del matrimonio en Parque Chacabuco, y el correo electrónico registrado corresponde a Bettina Angeletti.

Expensas a nombre propio, papeles ajenos

Los gastos del lote, en cambio, ya cambiaron de manos. Las expensas figuran a nombre de Bettina Angeletti, según documentación del country. Ahí hay una contradicción. La esposa de Adorni no aparece como titular en los registros oficiales, pero sí asume los costos de la propiedad.

Escritura, trámites y movimientos previos

En el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense consta una escritura fechada en noviembre de 2024 a nombre de la esposa del funcionario. Un mes antes, se habían iniciado gestiones en el municipio para obtener el certificado de libre deuda necesario para avanzar con la escrituración.

Aun así, ese recorrido administrativo no se tradujo en un cambio efectivo en los registros municipales.

El dinero, la pregunta sin respuesta

A la fecha, no hay precisiones sobre cómo se financió la compra ni las posteriores refacciones. En ese contexto, la diputada Marcela Pagano amplió una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito e incorporó esta propiedad al expediente por la dificultad para compatibilizar los gastos con los ingresos declarados.

Nada declarado

La casa no figura en la declaración jurada pública de 2024. Tampoco hay confirmación de que haya sido incluida en un anexo reservado.

En su conferencia de prensa, Adorni insistió en que su patrimonio “está correctamente declarado” y que la información sería aportada a la Justicia. Pero desde el ámbito judicial desmintieron esa afirmación: hasta el momento, no se presentó documentación.

El intento oficial de cerrar el tema terminó generando el efecto contrario. Las explicaciones no alcanzaron para despejar dudas y, en cambio, dejaron expuesta una zona gris entre lo declarado, lo registrado y lo efectivamente poseído.

Fuente: P/12