Adorni aseguró que “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”

El vocero presidencial y legislador porteño electo habló acerca del “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”

El vocero presidencial, Manuel Adorni dijo que se “acabó la ridiculez” de que en Argentina “paguen justos por pecadores” y dio a conocer algunos detalles del “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.

“Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores”, dijo y explicó que el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos “se implementará en dos etapas: todo lo que el PE puede hacer, se aplicará a través de un decreto. La UIF adecuará su normativa al nuevo esquema”.

Asimismo, añadió: “Segunda etapa: un proyecto de ley. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete. ´Tus dólares, tu decisión´. Lo tuyo es tuyo. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

“Normalizamos prácticas ridículas”

“La Argentina es uno de los países que más se empobreció en las últimas décadas. También en el que más criminalizado está el ahorro”, indicó y añadió: “Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas”.

También, expresó: “En un acto de locura de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes. Es hora de terminar con esta gran hipocresía que tiene a los argentinos de rehén”.

Asimismo, señaló que los pasados gobiernos alimentaron “un Estado gigante” que “avanzó sobre el bolsillo” de los contribuyentes con el cobro de impuestos y la emisión de moneda, por lo que “generaron inflación y también un sistema tributario que no actualizaba los topes fiscales y los mínimos no imponibles, lo que derivó en que los argentinos tengan que pagar impuestos que no les correspondían”.

“Esto sirvió de caldo de cultivo y los argentinos se volcaron a la informalidad, y el Estado subió cada vez más los impuestos sobre los pocos formales. Fue tal la aberración que tuvimos cepo durante casi 10 años, poniendo las personas que querían comprar más de u$ss200 al mismo nivel que un delincuente como Al Capone, tratándolos con perros y con el paso de las fuerzas de seguridad… recordamos las imágenes de la calle Florida con los perros. Mientras tanto, los corruptos amigos de la vieja política, los que navegaban en yates por el Mediterráneo, tenían garantizada la impunidad”, señaló.

En ese marco, el vocero destacó: “La política trató a los argentinos de bien como criminales y, como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes de verdad quedan impunes”. Además, remarcó que “en la Argentina vuelve a regir la presunción de inocencia”.

“El presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado ‘El plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos‘”, anunció el vocero y agregó que las medidas “se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas”.

“La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco perseguidor y expulsor se presentan a elecciones cada cuatro años”, añadió.

“Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental: tus dólares, tu decisión. Lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste”, subrayó.

Fuente: IProfesional