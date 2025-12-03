Adopciones en Chubut: cuántos niños esperan una familia, cómo es el proceso y cuál es la situación actual

La directora provincial de Adopciones, Sandra Papania, hizo un balance del año y explicó cuántos niños, niñas y adolescentes esperan hoy por una familia en Chubut, cómo es el procedimiento para inscribirse como aspirante y de qué manera avanzan las convocatorias públicas. También adelantó los desafíos para 2026.

El cierre del año abre la puerta a los balances en todas las áreas del Estado, y en materia de adopciones el panorama de Chubut presenta particularidades que la diferencian del resto del país. Así lo explicó Sandra Papania, directora de Adopciones de la provincia, en diálogo con ADNSUR. Según afirmó, pese a un contexto nacional “muy complejo”, Chubut logró resultados sólidos y consolidados a lo largo del 2025.

“Estamos muy contentos por lo que hemos hecho este año, sobre todo si miramos lo que pasa en todo el país. Fue un año complejo a nivel federal, con menos aspirantes y con grandes dificultades para preadolescentes, adolescentes y niños con discapacidad”, describió Papania. Aun así, la provincia consiguió concretar 20 adopciones plenas, con otras 6 o 7 que ya están encaminadas y finalizarán el próximo año.

Una situación distinta al resto del país

Uno de los datos más destacados tiene que ver con la capacidad de la provincia de resolver todos sus procesos dentro del territorio. “Nunca tuvimos que sacar un niño o adolescente de Chubut para buscar familia en otra provincia ni recurrir a convocatorias públicas nacionales. Y eso es muchísimo”, enfatizó la funcionaria.

El contraste con la situación general del país es marcado: hoy existen 1.120 legajos activos de aspirantes en el Registro Nacional, mientras que hay 1.200 niñas, niños y adolescentes en convocatorias públicas nacionales. Es decir, hay más chicos esperando que familias disponibles.

Cuántos niños esperan hoy por una familia en Chubut

Papania reconoció que la provincia atraviesa un escenario inusual, con más casos simultáneos que en otros años. “Hoy tenemos alrededor de seis preadolescentes o adolescentes en espera, chicos de 15 años para arriba”, detalló. A eso se suman seis grupos de hermanos, la mayoría de ellos de Comodoro Rivadavia.

Uno de los casos vigentes es el de tres hermanitos pequeños, también de Comodoro, cuya convocatoria pública ya fue difundida. Además, hay situaciones de hermanos de 12 y 6 años, donde la diferencia etaria dificulta el proceso para el mayor.

En total, Papania mencionó en total unas 15 situaciones concretas, entre adolescentes y grupos de hermanos

“No estamos acostumbrados a tener tantas convocatorias públicas juntas. Nunca habíamos tenido seis al mismo tiempo”, remarcó.

Cómo es el proceso para inscribirse como aspirante a adopción

La directora explicó que existen dos caminos para quienes desean adoptar:

Inscribirse como aspirante en el registro provincial

El primer paso es enviar un correo electrónico con los datos personales (nombre completo, DNI, domicilio y teléfono).

“Nadie viene presencialmente ya, todo se inicia por mail. La inscripción se hace según el domicilio del DNI y derivamos a la delegación que corresponde”, explicó Papania.

Luego, el equipo solicita documentación básica —“no es más que lo que se pide en cualquier empresa”— y se realizan las evaluaciones psicosociales. Si el resultado es favorable, la persona o pareja queda inscripta como aspirante.

Participar de una convocatoria pública

En estas convocatorias puede anotarse cualquier persona, esté o no en el registro. “Eso no quiere decir que no vaya a ser evaluada. El proceso es el mismo”, aclaró.

La diferencia es que la convocatoria está dirigida a un caso específico. El equipo informa gradualmente la situación del niño o grupo de hermanos, resguardando siempre su identidad y su historia.

“A veces la gente se anota movilizada por el ‘pobre’, pero cuando conocen la historia completa ven que no es lo que pensaban. Eso es válido, pero demuestra que no todos los que se anotan están realmente preparados”, explicó.

Cómo continúa el proceso: la etapa de vinculación

Tanto para quienes ingresan por el registro como para quienes responden a una convocatoria pública, la vinculación se realiza de manera progresiva, siempre respetando los tiempos del niño.

“El primer encuentro suele ser de dos horas, después de cuatro, luego de seis. Más adelante se puede invitar a que el niño pase la noche, pero depende de la edad y de su respuesta”, detalló.

Cada situación es única. “No hay una regla. Un niño puede no querer quedarse la primera noche, y lo respetamos. El vínculo se construye desde las individualidades”, afirmó Papania.

Derribar mitos y acompañar a las familias

Papania insistió en la importancia de que quienes estén interesados acudan a las fuentes oficiales. “La gente a veces cree que es burocrático, o que es imposible. Pero cuando vienen, les contamos, les damos material, y se dan cuenta de que no es así”, dijo.

El compromiso para 2026 es salir a toda la provincia con charlas informativas, acompañando a quienes desean adoptar y continuando la tarea de visibilizar historias reales, algo que —según la directora— ayuda a derribar mitos y generar empatía.“Queremos que la gente se informe, que nos escriba, que podamos acompañarlos desde el primer momento. La adopción es un proceso complejo, pero posible”, cerró.

Fuente: ADNSur