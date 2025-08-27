Adolfo Safrán: “El mercado percibe cierto atraso cambiario”

El ministro de Hacienda de Misiones fue entrevistado por Aldo Druetta y Luis Huls en el programa El Ciudadano Se Rebela. Adolfo Safrán hizo una analisis del escenario económico provincial y nacional. También se refirió a las medidas implementadas desde su área como la decisión de acompañar la refinanciación los préstamos de empleados públicos provinciales con el Banco Macro o la Federación La Chacra como los programas de incentivo al consumo como los “Ahora” con beneficios para el consumidor y el sector comercial.