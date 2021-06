Acusaron a Luciana Salazar de enviar fotos hot al chat de los participantes de “La Academia”

Rocío Marengo la mandó al frente y la modelo tuvo que salir a defenderse. Cuál fue su explicación.

ShowMatch empezó hace menos de un mes y ya hay escándalo entre los participantes. Rocío Marengo creó un chat con todas las figuras que fueron convocadas a La Academia y deslizó que a veces el contenido es bastante picante.

“Yo pedí que no sea tan hot, porque es muy fuerte, hay imágenes muy fuertes. Mandan fotos hot, porno. Luciana Salazar y Lourdes Sánchez son las dos más calientes”, había dicho en Los ángeles de mañana. Sin embargo, cuando le preguntaron si la sobrina de Palito Ortega compartía imágenes propias aseguró que no había forma de comprobarlo. “No se sabe si son de ellas porque son parte puntuales”, comentó.

Lo cierto es que ahora Luli habló sobre dicha acusación y fue contundente. “No, todos nos copamos, lo que pasa que tal vez Lourdes y yo somos las más activas mandando stickers. Ro está redescubriendo el mundo de WhatsApp, es bastante conservadora. De hecho no tenía tantos stickers, ella guarda todo lo que mandamos. Todos los participantes los guardan”, contestó en diálogo con Teleshow.

Salazar se mostró cómplice con sus compañeros y dio la información justa: “No me gusta delatar porque yo digo que lo que pasa en el chat queda en el chat. Pero algunos botonearon… No sabemos si hay peleas entre participantes, no sabemos si es un chiste, si lo creen. A veces preguntamos: chicos digan si es verdad o no, porque algunos se lo creen las peleas que pasan, pero es todo en chiste”.

La artista regresará a la pista la semana que viene para cumplir con su performance de “Imitación perfecta”. Se convertirá en Kylie Minogue y seguramente Marcelo Tinelli le pregunte por este escándalo.