Acelera la reforma laboral: desde los cambios “de mínima” que planea Milei hasta el cepo a sindicatos

Las negociaciones de la reforma laboral plantean una meta oficial de mínima con derechos individuales y fondo de cese, o sumar límites a sindicatos

El Gobierno discute en el Consejo de Mayo una reforma laboral “corta”, que incluye sobre todo figuras del derecho individual, como salario, jornada laboral, vacaciones e indemnizaciones. Pero se guarda para la negociación de fondo el cepo a los sindicatos y la caída de la matriculación de los profesionales en los colegios o consejos.

Ultractividad de convenios colectivos; aportes a sindicatos y cámaras; asambleas y delegados; matriculación; democracia sindical y derogaciones de privilegios sindicales, y hasta derogación de la Ley de Economía del Conocimiento son las medidas que el Gobierno se guarda en la manga.

La versión corta se negocia en el Consejo de Mayo, entre muchas dificultades. Sin embargo, las negociaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, con cada gobernador en forma individual, apuntarían a sortear los inconvenientes que encuentran los cambios más radicales con empresarios y sindicatos, y lograr los objetivos de máxima.

Cuáles son los objetivos mínimos que se discuten

1. Jornada laboral y banco de horas

El “banco de horas” es un mecanismo de flexibilidad laboral que permite a los trabajadores acumular horas extras y, en lugar de cobrar esas horas con el recargo legal (50 % o 100 %), compensarlas con días libres o jornadas reducidas en períodos de menor actividad, sin pérdida de salario con topes de 35 horas de descanso semanales y 12 horas entre jornadas.

2. Convenios por empresa

El Gobierno sostiene que el sistema actual de paritarias nacionales por actividad no refleja la diversidad económica y productiva del país. En ese marco, propone que cada empresa pueda negociar su propio convenio con el sindicato, adaptado a su situación particular y con carácter prioritario sobre el acuerdo general del sector.

3. Salario dinámico

Busca reemplazar la lógica inflacionaria de las paritarias por un sistema donde los aumentos estén ligados al desempeño y la rentabilidad. El mínimo convencional se transforma en “máximo” y en esa banda los empleadores otorgan los incrementos en función de la productividad.

En realidad, lo que piensan tanto las entidades sindicales como los laboralistas, es que, detrás del concepto de mérito, se puede generar un cambio estructural en la forma de remunerar el trabajo.

Desde el punto de vista sindical, el modelo fragmenta la negociación colectiva, debilita la posición de los gremios en la defensa de las escalas comunes y rompe el principio de solidaridad laboral que rige desde la instauración de las paritarias nacionales.

4. Salario en dólares

El salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. En esto no hay polémica y se piensa que incluso “especie” podría dar lugar al pago en criptomonedas.

Pero el siguiente artículo del borrador si es conflictivo, ya que prevé la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación considere apta.

Los bancos entiende que esto es un guiño a Mercado Pago, y protestan.

Qué otros puntos defiende el Gobierno

5. Vacaciones

Las vacaciones se pueden otorgar en forma fraccionada por semanas y en período veraniego solo cada 3 años.

6. Fomento de empleo y blanqueo laboral.

Los empleadores que den inicio a una nueva relación laboral durante el transcurso de los primeros 18 meses desde la entrada en vigencia de la ley podrán acceder, respecto de cada una de las nuevas relaciones laborales, a un bono de crédito fiscal por un porcentaje de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.

Este mismo esquema se aplicaría para promover un blanqueo laboral, ante el fracaso de la amnistía que ofreció la Ley Bases.

7. Fondo de cese

El Gobierno ofrece a los empresarios bajar las contribuciones patronales a quienes adhieran al fondo de cese para asegurarse contra eventuales indemnizaciones por despido, pero las compañías siguen rechazando pagar el costo por 100% de las remuneraciones en vista a despidos que pueden representar el 10% del personal.

Qué guarda el Gobierno en la manga: cepo a los gremios

1. Libertad de matrícula

Las asociaciones gremiales de profesionales, como consejos y colegios, no podrán aplicar una matriculación obligatoria para el ejercicio profesional, al establecer que solo será necesario contar con título habilitante.

“A los fines de acreditar poseer título habilitante, el único requisito será figurar en la base del Registro Federal de Egreso (ReFE), no pudiendo imponerse otras tramitaciones, inscripciones, pagos o validaciones de cualquier tipo. El ReFE será de acceso público, remoto y sin costo”. El Ministerio de Capital Humano será la autoridad competente.

2. Prohibición de asambleas y delegados en pymes

El borrador de reforma laboral incluye la prohibición de asambleas sindicales en el lugar de trabajo sin permiso de la empresa para su ubicación y el período de tiempo que insumirán.

Además, prohíbe la elección de delegados para pymes de menos de 50 empleados.

Se establece que los convenios colectivos deben conceder a cada delegado un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. Este crédito de horas no podrá implicar la interrupción de actividades. El ejercicio del derecho no puede generar la interrupción de actividades en el área de trabajo.

Algunos de los cambios que se impondrían con la reforma laboral

Qué pasa con la economía gremial de trabajadores y empresas

3. Aportes sindicales y a las cámaras

El Gobierno insiste con la liberación de aportes obligatorios de los trabajadores a los sindicatos y de las empresas a las cámaras sectoriales que se incluyó en el Decreto 70 y que quedó sin efecto con todo el contenido de esa norma.

Se deroga la ley que obliga a los empleadores a actuar como agente de retención de los aportes sindicales; se propone que dicha gestión la absorba el mismo sindicato, reduciendo los costos administrativos para la empresa.

4. Tutela sindical

La tutela regirá solamente para los delegados o representantes gremiales legalmente electos que ocupen cargos titulares. No se aplica a los suplentes, congresales, ni a quienes no revistan el carácter de tales, por ejemplo, a quienes fueron candidatos y no resultaron electos.

5. Ultraactividad

La ultraactividad se refiere a la vigencia de una Convención Colectiva de Trabajo (CCT) una vez vencido su término. Seguirán en vigencia hasta una nueva negociación las normas referidas a condiciones de trabajo, pero el resto solo podrá mantenerse por acuerdo de partes.

Dentro del plazo de un año desde la promulgación de la Ley, la Secretaría de Trabajo convocará a las partes legitimadas para negociar, renegociar o ratificar las cláusulas de los Convenios Colectivos que estuvieran vencidos.

Cuáles son las leyes claves que se derogan

Ley 27.555 (Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

La derogación de esta ley elimina uno de los regímenes de promoción económica más importantes y recientes, que otorgaba beneficios fiscales (en Impuesto a las Ganancias, IVA y contribuciones patronales) al sector de software, biotecnología y servicios profesionales de exportación.

Ley 23.660 (Ley de Obras Sociales)

Busca derogar artículos que regulan aspectos centrales del financiamiento, las contribuciones y el ámbito de aplicación de las Obras Sociales, apuntando a una mayor desregulación del sistema y la libre elección por parte de los afiliados.

Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales)

Deroga artículos que se refieren a los requisitos para obtener la Personería Gremial y los derechos de los afiliados, buscando reducir la centralidad de los sindicatos con personería.

También se derogan la Ley de teletrabajo; Aplicación supletoria de Convenio Colectivo; Solidaridad de la usuaria y las empresas de servicios eventuales; Hora de almuerzo, tareas penosas y en domicilio de mujeres; Extensión de un convenio colectivo a una zona no comprendida, a solicitud de una de las partes; Mano de obra nacional, y Horarios de supermercados.

Por Dolores Olveira-IProfesional