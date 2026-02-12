Acciones argentinas cayeron con fuerza en Wall Street y una empresa tecnológica se desplomó 18%

En línea con el mal clima global, los papeles argentinos operan con fuerte baja, pese a la aprobación de la reforma laboral en el Senado

Las acciones argentinas operan con marcada volatilidad y profundizan las pérdidas, en línea con el mal clima que domina a los mercados internacionales, pese a que el Senado avanzó con la aprobación de la reforma laboral. De hecho, uno de los ADR se desploma hasta un 18% en Wall Street, donde dominan las caídas.

Mientras tanto, los bonos soberanos muestran un comportamiento dispar y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

En la plaza local, los bonos soberanos operan mixtos con subas de hasta 0,6% de la mano del Global 2030. En tanto, el Bonar 2041 lidera las caídas con una pérdida de 0,6%. Así, el riesgo país se ubica sobre los 508 puntos básicos.

Golpe a las acciones: fuerte caída del Merval y ADRs

El S&P Merval revirtió las subas iniciales y se desplomó 5,5%, hasta los 2.872.456,9 puntos, afectado tanto por la dinámica cambiaria como por la aversión global al riesgo.

Entre las acciones que más retrocedieron destacaron: Grupo Financiero Galicia (-8,2%), BBVA Argentina (-8,2%) y Grupo Supervielle (-8,1%).

En Wall Street, los ADRs argentinos replican la tendencia negativa. Lideran las bajas Globant, con una caída del 17,7%, seguida por Grupo Financiero Galicia (-11%), Grupo Supervielle (-9,9%), BBVA Argentina (-9,%), en una rueda en la que el apetito por activos emergentes luce debilitado.

De hecho, solo una empresa operó en verde en la tarde del jueves: Ternium subió 0,6%.

El trasfondo internacional suma presión. Según datos oficiales, las tenencias chinas de deuda estadounidense cayeron desde un pico histórico superior a u$s1,3 billones hasta alrededor de u$s683.000 millones.

De acuerdo con Bloomberg, reguladores chinos recomendaron a los bancos del país limitar la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, ante riesgos de concentración y mayor volatilidad. La decisión se inscribe en la estrategia conocida como “Sell America”, que impacta en Wall Street y alimenta la cautela global.

Reforma laboral y “pax cambiaria”

En el plano doméstico, el oficialismo consiguió media sanción en el Senado para la reforma laboral, con 42 votos afirmativos. El proyecto introduce el banco de horas, modifica el cálculo de indemnizaciones, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), habilita pagos salariales en moneda extranjera y redefine condiciones de los convenios colectivos. Ahora deberá ser tratado en Diputados.

En paralelo, se mantiene la denominada “pax cambiaria”, impulsada por una mayor oferta de divisas frente a la demanda. Sin embargo, operadores advierten que la reciente licitación del Tesoro dejó señales que podrían modificar expectativas si la inflación vuelve a acelerarse.

Bonos CER y señales del mercado en pesos

La Secretaría de Finanzas adjudicó $9,02 billones sobre ofertas por $11,51 billones, alcanzando un rollover de 123,39%. Según destacó CEPEC, “la mayor parte de la colocación se concentró en instrumentos a tasa fija (LECAP/BONCAP), destacándose la S17A6 por $5,03 billones con una TEM de 2,81% (39,48% TIREA). También se colocaron vencimientos a julio, noviembre de 2026 y enero de 2027 con tasas mensuales entre 2,61% y 2,74%, consolidando una curva en pesos relativamente alineada en el tramo medio”.

En el segmento CER se adjudicaron $2,19 billones, con tasas reales de entre 5,02% y 8,62% TIREA. “En instrumentos TAMAR se captaron $0,27 billones con márgenes de 4,38% y 6,50%, mientras que el dólar linked tuvo participación marginal ($0,03 billones). El resultado muestra preferencia clara por tasa fija en pesos y menor demanda de cobertura cambiaria, sugiriendo expectativas relativamente contenidas de salto cambiario en el corto plazo”, agregó el informe.

Así, el mercado argentino combina un frente accionario debilitado por factores externos con una deuda en pesos que, por ahora, sigue encontrando demanda en instrumentos a tasa fija, en medio de un delicado equilibrio entre inflación, tipo de cambio y expectativas.

Por Marcelo Mussi-IProfesional