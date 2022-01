Abel Pintos debió parar su recital en Jesús María: “Hoy me desperté sintiéndome un poco mal”

El cantante se sinceró frente al público que lo había ido a ver actuar en el tradicional festival de la ciudad cordobesa.

Abel Pintos paró su concierto en Jesús María y se sinceró delante del público que lo había ido a ver al tradicional festival cordobés.

“Hace muchos años que compartimos música y ustedes están ahí acompañándonos y apoyándonos sin importar qué. Como siempre digo, ‘yo digo voy y ustedes dicen yendo’, y eso lo quiero agradecer”, arrancó el cantante.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, agregó el artista.

“Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por cien para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes”, señaló el bahiense conmovido. “Yo necesitaba que ustedes sepan esto por si escuchan algo extraño. No me estoy sintiendo perfectamente bien, pero no me importa”, profundizo.

“Es una cuestión que puede suceder cada día. Estoy bien de salud y no es algo para preocuparse, pero lo quería compartir como lo hago con todo, siempre”, se sinceró, antes de dedicar el show a la memoria de Martín Carrizo.