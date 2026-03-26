“A ver si aprendiste choreando conmigo”: cayó una banda de boqueteros que robó una relojería

La Policía Bonaerense irrumpió en ocho domicilios del Conurbano tras semanas de seguimiento, arrestó a siete sospechosos y secuestró las armas usadas en el robo, junto al botín de más de 20 millones de pesos

Una investigación de la Policía Bonaerense permitió desarticular a la banda de “boqueteros” que había robado una relojería de Lomas de Zamora y operaba en distintos puntos del Conurbano. El caso dejó como saldo dos detenidos, cinco aprehendidos, el secuestro de armas, relojes de lujo y la recuperación de parte de una suma que supera los 20 millones de pesos en mercadería.

La investigación inició el 25 de enero de este año, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en la galería Oliver de la calle Meeks 55. Al arribar, el personal de la Comisaría Primera constató que un grupo de sospechosos había abierto un boquete desde un terreno lindante para acceder al local.

🚨 ESCUELA DE BOQUETEROS: ASÍ ROBABAN UNA JOYERÍA Y SE JACTABAN DE CADA GOLPE

– Cayó la banda de boqueteros que robaba en joyerías del conurbano.

– Se grababan robado y se jactaban de sus asaltos.

– Operativo de la DDI Lomas de Zamora. pic.twitter.com/StZOQLwmz4 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 26, 2026

La propietaria denunció la sustracción de relojes y dinero en efectivo, aunque no precisó el monto. Según información a la que pudo acceder Infobae, la escena presentaba una abertura de aproximadamente 40 por 30 centímetros en la pared trasera, por donde los autores lograron ingresar y retirarse sin ser detectados por el circuito de seguridad.

El boquete por el que ingresaron a la relojería

Las primeras detenciones se realizaron hace casi un mes. Ahora, este martes la Policía logró desarticular la banda completa, con el arresto de R. E. M. (23) y M. F. C. (21), y la aprehensión de M. N. (43), D. V. P. (48), N. A. B. (23), P. J. C. (57) y L. F. (24).

En estos operativos, la Policía secuestró nueve celulares, cuatro armas de fuego (incluyendo un revólver calibre .38 y tres pistolas Bersa), pasamontañas, dos pares de guantes de tela negros, chips telefónicos, cinco relojes, dos pistoleras, un chaleco antibalas, seis cargadores y tres cajas de cartuchos de distintos calibres, además de otras herramientas y vestimenta utilizada en los hechos.

Gracias al análisis de cámaras de vigilancia de la zona, la Subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora pudo identificar el vehículo utilizado en la fuga: un Peugeot 207 blanco que partió en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Así, se concretaron las primeras detenciones.

Parte de los relojes robados

Con apoyo del área de Tecnologías Aplicadas, los agentes reconstruyeron trayectos y comunicaciones, trazando el entramado delictivo hasta dar con los primeros sospechosos. El 21 de febrero, en un operativo coordinado, personal de la DDI detuvo a J. J. C., de 30 años, ex integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, y aprehendió a N. J .F. (22) y J. W. F. (58).

Durante la investigación, las autoridades le dieron seguimiento a los delincuentes. Así, hallaron registros fotográficos, audios y videos que documentaban la logística y la distribución de bienes sustraídos. Uno de los detenidos llegó a jactarse en un audio de WhatsApp de haber realizado un boquete “frente a una comisaría” y de conocer en detalle comercios de Pilar, admitiendo robos en locales de Coppel y Musimundo: “Vamos a ver el laburo. Yo te voy a decir si va o no va, a ver si aprendiste algo de ese tiempo que estás conmigo choreando. Yo conozco todo, Pilar, lo hice con Coppel con Segundo, hice todo ahí, conozco todo de memoria”.

En los allanamientos, la Policía secuestró 19 relojes, tres celulares, un arma de utilería, dos chalecos refractarios de la GNA, el Peugeot 207 blanco, dos pares de guantes, prendas relacionadas al hecho, barbijos, herramientas, un carnet de discapacidad y medicación de venta controlada.

El material incautado durante los allanamientos

La investigación fue dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 19, a cargo del fiscal Ignacio Torregino, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, de la jueza Laura Ninni.

El avance de la causa surgió tras el análisis de los teléfonos y elementos incautados. Los investigadores detectaron comunicaciones donde los integrantes de la banda mencionaban la comercialización de relojes, perfumes y medicamentos por una suma cercana a los 20 millones de pesos.

Los seguimientos permitieron reconstruir la estructura interna de la organización, que repartía tareas entre un organizador, ejecutores de boquetes y encargados de la reducción de efectos robados.

La banda estuvo vinculada a robos en otras localidades del Conurbano

Las escuchas y el análisis de los dispositivos revelaron que la selección de los objetivos respondía a criterios de accesibilidad: los locales elegidos solían estar pegados a casas abandonadas o garajes en desuso, lo que facilitaba la apertura de los boquetes sin ser detectados.

Se estableció la participación de la banda en hechos similares en comercios de Frávega (Merlo y Laferrere), Simplicity (Morón), Pigmento (Ramos Mejía, Laferrere y Quilmes), Musimundo y Coppel, entre otros.

Dos de los detenidos

Durante la investigación, los detectives obtuvieron quince órdenes de allanamiento y detención. En los diálogos interceptados, los sospechosos ofrecían relojes de lujo, como el caso de un Festina presentado en un mensaje: “Yo lo que vendo es esto. Cajita festina. Adentro, mira qué belleza. Con dos machos. Una locura”.La policía bonaerense irrumpió en ocho domicilios del conurbano tras semanas de seguimiento, arrestó a siete sospechosos y secuestró armas, relojes y herramientas utilizadas para ejecutar robos bajo la modalidad boqueteros.

La investigación continúa para determinar la posible participación de otros integrantes y el destino de los bienes robados. La causa permanece en trámite en la UFI N° 19 de Lomas de Zamora, mientras los detenidos aguardan avances en el proceso penal.

Fuente: Infobae