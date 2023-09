A un año del ataque, revelaron imágenes inéditas del intento de asesinato a Cristina Kirchner

La Cámpora presentó un documental con material inédito de los días previos al intento de magnicidio, la llegadaa a su departamento aquella noche y las recpercusiones posteriores al ataque.

La Cámpora presentó por su canal de Youtube, un documental titulado “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” con contenido inédito sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. La pieza audiovisual abarca desde los días previos al intento de magnicidio hasta las repercusiones que siguieron al ataque.

El film ─que recibió su nombre por una editorial publicada por el diario Clarín el 11 de septiembre del año pasado─ cuenta con imágenes de una cámara que registró la llegada de la vicepresidenta a su departamento del barrio porteño de Recoleta y su interacción con los manifestantes que allí la esperaban aquella noche.

La cámara luego queda a espaldas de la ex mandataria por lo que logra captar el momento en que aparece el arma entre la multitud que la acompañaba. En la grabación llega a escucharse el sonido del gatillo y del disparo fallido de Fernando Sabag Montiel.

“Yo siento que estoy viva por dios y por la virgen. Intentó matarme; disparar disparó, lo que pasa es que el tiro no salió”, se escucha decir a la vicepresidenta en una de sus primeras declaraciones públicas después del ataque, incluidas en el video.

El documental también deja de manifiesto el estado de confusión que reinó cuando se produjo el incidente y ratifica, así, la declaración de Fernández de Kirchner ante la Justicia en la que afirmó que nunca se dio cuenta del intento de magnicidio. Mientras el equipo de seguridad de la ex presidenta piden que se lleven al acusado, ella interviene a su favor dado que creyó que se trata de un militante más al que se le había caído un ejemplar de su libro “Sinceramente”. Este habría sido el motivo por el que la actual vicepresidenta se agachó en el momento del disparo.

“Dicen los psiquiatras y los psicólogos que mejor que no lo haya visto”, cuenta Fernández de Kirchner.

Más allá del hecho puntual, el film también pone énfasis en la multiplicidad de militantes que se congregaron fuera de su vivienda durante varios días, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera, el 22 de agosto de 2022, 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la ex presidenta por el corrupción en la causa “Vialidad”.

La relación entre la ciudadanía y la vicepresidenta que busca visibilizar la pieza audiovisual queda explicitado con mayor claridad hacia el final cuando se citan las palabras de la Fernández de Kirchner durante el acto en Plaza de Mayo del pasado 25 de junio por el vigésimo aniversario de la presidencia de Néstor Kirchner. “Porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos; yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”, concluye el documental.

La causa por el intento de magnicidio avanza en dirección al juicio oral y público de los presuntos autores materiales del hecho mientras la querella solicita que se profundice la investigación para detectar posible conexiones políticas o autorías intelectuales ya descartadas por quienes investigan el incidente.

En este marco, este viernes, diversas agrupaciones afines a Unión por la Patria marcharán para exigir justicia y castigo a los responsables ya que “con violencia política no hay democracia”. “Seguimos movilizados, con la consigna ‘Justicia por Cristina’ y este viernes vamos a seguir exigiendo el esclarecimiento del hecho y el castigo a los autores principales, instigadores y a quienes financiaron el atentado. Para nosotros, sin justicia no hay ni habrá democracia”, aseguró Luis Rivadeneira, referente de los jubilados oficialistas que se congregarán en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen a las 15 horas.

De igual manera, la Asamblea Feminista de la Ciudad de Buenos Aires se reunirá a las 16 horas frente al Palacio de Justicia bajo la consigna “Con violencia política no hay democracia. Feminismos con Cristina”. “Creo que Cristina está en peligro desde el 2014, pero la sociedad estuvo en peligro el 1° de septiembre del año pasado. Yo propuse ir al Senado para darle un abrazo a Cristina y decirle acá estamos, pero está bueno ir a Tribunales, a la Corte Suprema donde la injusticia reina”, expresó la diputada nacional oficialista María Rosa Martínez.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), por su lado, cuestionó a “parte importante de la dirigencia opositora” por no haber comprendido la dimensión e implicancias del atentado, actitud que, según la agrupación, contribuye a “romper el piso de acuerdo democrático”.

Además, denunció encubrimiento político en la investigación del hecho. “Los trabajadores y las trabajadoras tenemos claro que no hay loquitos sueltos detrás del ataque a Cristina porque tras las bambalinas del odio están los verdaderos dueños del poder”, sentenciaron en un comunicado.

Hace un año, organizaciones políticas, sindicales y sociales se movilizaron en la Plaza de Mayo en repudio al intento de magnicidio de Fernández de Kirchner Foto Archivo Télam