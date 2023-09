A un año del accidente, el esposo de la ex reina de la Vendimia acordó una probation con la justicia

Se casaron, están esperando un hijo y él deberá cumplir con ciertas medidas para evitar el juicio

Por el accidente de moto que tuvo como protagonista a la ex reina de la Vendimia, Giuliana Lucoski (28) y su esposo Ricardo Luna (47), se llegó a un acuerdo de Probation entre la fiscalía y el imputado, quien iba al volante y fue culpado tras manejar bajo los efectos del alcohol.

El fallo se emitió el pasado martes y fue acordado entre el fiscal de Delitos de Tránsito, Fernando Giunta y el abogado del imputado, quienes establecieron que la medida tiene un plazo de un año en el que el acusado deberá cumplir ciertas pautas como no consumir alcohol, no cometer delitos, y no conducir ya que estará inhabilitado por un periodo de ocho meses, para así evitar el juicio.

Ricardo Luna fue imputado por el fiscal de la causa y acusado, según pudo averiguar Télam “por el delito de lesiones graves culposas”, lo que lo responsabilizó del grave estado que tuvo que atravesar su novia durante 43 días, periodo en el que permaneció internada luchando por su vida.

De acuerdo al diario local UNO, Giuliana participó de la audiencia y estuvo de acuerdo con la medida que se tomó.

El hecho ocurrió el domingo 8 de mayo del año pasado, cuando la pareja que se dirigía en una moto Ducati por ruta 40 con destino hacia Luján de Cuyo, impactó contra un auto.

Debido al accidente ambos sufrieron politraumatismo, pero la joven que en ese entonces era reconocida y muy querida en Mendoza debido a que fue reina nacional de la Vendimia 2016, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Central, ya que su estado de salud era gravísimo.

En dicha institución estuvo internada en terapia intensiva con pronóstico reservado durante más de tres semanas y luego pasó a sala común hasta que finalmente, tras 43 días, recibió el alta médica, mientras se comprobó que su novio contaba con 0,88% de graduación alcohólica en sangre al momento del siniestro.

Durante la internación fue intervenida en varias oportunidades, desde una craneotomía hasta cirugías de pelvis y tobillos, con muchos meses de rehabilitación.

“Hola Mendoza, estoy acá gracias a ustedes. Gracias por sus rezos. Gracias a las manos de los médicos del Hospital Central. Pronto voy a estar con ustedes”, agradeció Giuliana a través de un audio de WhatsApp que fue transmitido por el programa “Hola Mendoza” (El Siete).

Asimismo se refirió el hermano, “siempre me dice no sé como voy a agradecer, y yo le digo ´vas a tener que caminar, saludar y recorres lugares´. Esta muy consiente de que Mendoza esta con ella”, manifestó Nicolás y agregó que ni bien salió de la terapia intensiva, en junio pasado, se encontraba muy bien anímicamente a pesar de toda la rehabilitación que tenía por delante.

“Se mueve para todos lados, se sienta, mueve los brazos aunque le cuesta un poco el izquierdo. No se para obviamente porque estamos esperando los tobillos para trasladarla a un centro de rehabilitación”, comentó en dialogo con el medio en aquel momento.

Sin embargo había aclarado que “ganas siempre tiene y quiere salir a caminar por todos lado”. Destacó: ” Ella sigue siendo la misma Giuliana de siempre y ahora va a volver con mucho más aprendizaje”.

“Tuvimos muchos miedos. Nerviosos. Es una situación difícil. Lamentablemente no esperas que te pase… Lo ves en las noticias y cuando te toca vivirlo de cerca es una realidad dura y distintita”, concluyó el joven que la acompañó durante todo el proceso de recuperación.

Actualmente la pareja implicada está casada y en la dulce espera cursando la novena semana de embarazo y tras la primera ecografía todo transcurre de manera normal, según pudo averiguar le medio local Los Andes

Fuente: Infobae