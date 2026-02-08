¿A qué se debe la prisa de Trump por lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania?

Con las elecciones de medio término peligrosamente cerca y los republicanos visiblemente comprometidos de cara a esa votación, el mandatario estadounidense parece tener cada vez menos margen para permitirse distracciones fuera del escenario nacional. ¿Es esa la razón por la que presiona para firmar un fin de hostilidades en plazos que lucen poco viables, con las conversaciones entre Kiev y Moscú estancadas?

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski reveló este 7 de febrero que su homólogo estadounidense Donald Trump ha dado un plazo a su país y Rusia para que lleguen a un acuerdo de paz a más tardar en junio, bajo la amenaza de incrementar la presión sobre ambos si ese ultimátum no es respetado.

Parece un lapso poco creíble para poner fin a un conflicto que se acerca a cuatro años, y en el que las condiciones de las partes están lejos de ser aceptadas.

Rusia insiste en una cesión territorial que Kiev no está dispuesta a satisfacer, al mantener su condición de que las fuerzas ucranianas se retiren del Donbass, lo que significaría conquistar en la mesa puntos que todavía no ha tomado militarmente.

Y mientras se anuncia una nueva ronda de negociaciones para la próxima semana en Estados Unidos, probablemente en Miami, Rusia mantiene su ataque sobre la red energética de Ucrania, dejando a millones en todo el país sin calefacción en los crudos meses del invierno.

La prisa de Trump por conseguir un acuerdo en unos diálogos en los que a todas luces persiste el estancamiento es otra muestra de la misma precipitación con la que prometió parar el conflicto en 24 horas. Al menos así lo ve Jesús Agreda Rudenko, profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, que conversó con France 24.

“Esta guerra es uno de los fracasos del presidente Trump, que ha tratado de posicionarse como el gran creador de la paz. Ya ha pasado el primer año de su gobierno y esa ha sido una de sus promesas, así que éste es el momento en el que Estados Unidos ha decidido darle cierre a este conflicto”, explicó Agreda Rudenko.

De acuerdo con la versión de Zelenski, Trump está dispuesto a ejercer presión para que el nuevo plazo se cumpla, y en ese escenario, queda más vulnerable Kiev que Moscú, de acuerdo con Agreda Rudenko: “(La presión) es más simple sobre Ucrania, que depende de la ayuda militar de sus aliados de Europa y mayoritariamente de Estados Unidos”.

“En cuanto a Rusia, hay una serie de sanciones que podrían ser usadas eventualmente para golpear su economía. (Washington) tiene cartas sobre los dos, pero personalmente veo que es más fácil presionar a Ucrania. Por eso hemos visto que las condiciones de la negociación han beneficiado a Rusia”, agrega el experto.

Para Agrega Rudenko, “el conflicto exige unas capacidades de negociación que no se han mostrado hasta ahora. Lo que está pidiendo Rusia es que Ucrania acepte que ha perdido territorio, pero además que ceda territorio que no ha perdido todavía, lo que para Ucrania es completamente inaceptable. Sin resolver esto, no habrá ningún avance real”.

El escenario interno: el otro factor

Pero Trump no solo se mueve en el plano internacional. La proximidad de las elecciones de mitad de mandato, en las que se arriesga a perder su precaria mayoría en la Cámara de Representantes, podría estar obligándolo a la premura en la búsqueda de resultados.

La agencia Reuters cita fuentes cercanas al grupo negociador de Estados Unidos, que explican que sus integrantes están conscientes de que el escenario interno consumirá cada vez más dedicación, lo que reduciría el tiempo y el capital político para buscar una solución en el conflicto ucraniano.

“Los estadounidenses tienen prisa”, revela una de las fuentes, mientras que otras de las voces que hablaron bajo condición de anonimato agregaron que los mediadores esperan tener un acuerdo delineado para marzo.

Esa fecha permitiría que se cumpliera antes de junio un paso fundamental para materializar el fin de la guerra, y es que Ucrania celebre un referendo obligatorio para que los términos del acuerdo sean viables.

La expectativa de Washington sería que ese proceso, que deberá celebrarse paralelamente a las elecciones nacionales, se realice en mayo, para poder firmar la paz un mes después.

Sin embargo, fuentes relacionadas con la negociación creen que se trata de una aspiración fantasiosa, pues organizar un proceso electoral en las condiciones actuales tomaría como mínimo seis meses.

La constitución ucraniana niega cualquier posibilidad de cesión territorial. Por ello, para acceder a las condiciones de Moscú sería necesaria una consulta electoral para reformar la carta magna y dar sustento legal a los términos de un eventual acuerdo de paz.

Pero además, la convocatoria a elecciones está prohibida bajo ley marcial, por lo que también serían necesarios cambios legislativos para hacer posible el escenario de un referendo.

Ese compromiso tendría que ser asumido por representantes de segundo nivel. Mientras que Ucrania acude a las conversaciones con el jefe del gabinete de Zelenski y el líder de su facción parlamentaria, Rusia solo ha enviado delegados militares, incluyendo el jefe de la agencia de inteligencia militar del Estado Mayor General, el almirante Igor Kostyukov.

La segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi terminó sin acuerdos ni sobre el espinoso tema territorial, ni sobre la otra diferencia fundamental, que es la gestión de la central nuclear de Zaporizhia.

