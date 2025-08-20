A lo Gatúbela, Luciana Salazar mostró su look noche: catsuit de látex, bucaneras y guantes

Se fotografió frente al espejo con un look en total black cargado de sensualidad.

Luciana Salazar volvió a demostrar que sabe cómo combinar sensualidad y elegancia en un mismo outfit.

En su cuenta de Instagram, la modelo se fotografió y filmó frente al espejo del palier de su casa antes de salir de noche, mostrando un look que no pasó desapercibido para sus seguidores: un catsuit de latex sin mangas, con escote cerrado, que muchos asociaron con Gatúbela, el famoso personaje del comic y amiga de Batman.

La elección de un total black le dio al conjunto un aire de misterio y fuerza.

Luciana Salazar en catsuit de látex y minibag Chanel. (Foto: Instagram/@salazarluli).

Para completar su outfit, la rubia sumó guantes largos de latex que llegan por debajo del codo. Las bucaneras altas con taco aguja y terminación en punta terminaron por coronar el estilismo.

Luciana Salazar en catsuit de látex. (Foto: Instagram/@salazarluli).

El toque de lujo estuvo dado por los accesorios: la modelo eligió unaminibag Celine y un cinturón de la misma marca, ambos con herrajes dorados que resaltaron sobre el negro absoluto de su look.

En cuanto al beauty look, optó por llevar un make up cargado a base de máscara de pestañas, delineado negro, rubor rosado en las mejillas y labial rosa con acabado mate.

Luciana Salazar en catsuit de encaje off white

Meses atrás, para ir al cumpleaños de su amigo Gaby Alravez en el hotel Faena, la rubia eligió un catsuit ajustadísimo de encaje en off white, una pieza que marcó su figura al detalle y sumó un toque coquette gracias a la textura floral del tejido.

Luciana Salazar frente al espejo. (Foto: Instagram/@salazarluli).

El catsuit deja ver la piel en puntos estratégicos. Lo más llamativo del look está en el escote profundo, decorado con tiras y arandelas metálicas que se cruzan en el pecho, sumando un detalle aún más jugado al modelo.

Luciana Salazar apostó por el catsuit de encaje. (Foto: Instagram/@salazarluli).

Como accesorios, la mamá de Matilda Salazar sumó bucaneras al tono de gamuza con taco aguja y terminación en punta y una mini cartera de cuero Hermés en color crema con herrajes dorados.

Otro detalle a resaltar: uñas largas y maquillaje en tonos oscuros, logrando así un estilismo de alto impacto con sello personal.

Luciana Salazar con catsuit de encaje. (Foto: Instagram/@salazarluli).

En otra de las imágenes Luciana Salazar mostró elelegante tapado color crema, de líneas minimal, con el que llegó al Faena.

Luciana Salazar con look de noche. (Foto: Instagram/@salazarluli).

¿Cuál será su próxima apuesta de moda?

Fuente: TN