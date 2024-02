A cinco años de la muerte de Natacha Jaitt: cambio de fiscales y un inminente giro en la investigación

El abogado Yamil Castro Bianchi, dio precisiones del litigio, y anticipó que la causa podría tramitarse en una fiscalía de género.

Este viernes se cumplen cinco años de la muerte de Natacha Jaitt. La mediática se encontraba en el salón de fiestas Xanadú, del partido de Tigre, en una cena privada junto a otras cinco personas cuando ocurrió el trágico hecho. La autopsia concluyó que sufrió una falla multiorgánica, pero la familia descree de esa versión.

A cinco años del fatal 23 de febrero de 2019, TN Show dialogó con Yamil Castro Bianchi, uno de los abogados de la familia, junto con Gustavo D’Elía, quien dio detalles de la investigación. Tras el cambio de fiscales, podría haber un inminente giro en la investigación.

A cinco años de la muerte de Natacha Jaitt: qué pasó con la información que había en la tablet

Después de cuatro años de intentos fallidos, en junio del 2023, la Justicia logró abrir el iPad de la mediática y extraer los archivos que había en el dispositivo. Sin embargo, tiempo atrás, en diálogo con este medio, Ulises Jaitt señaló que jamás pudieron ver el contenido de la tablet.

Consultado al respecto, Castro Bianchi explicó: “La pericia se divide en dos partes, una que consiste en descargar todos los datos de la tablet a un dispositivo, como puede ser un disco; y otra en la que se analiza el material”. “A nosotros no nos dejaron participar de la segunda etapa por no tener perito de parte. Pero después tampoco nos dieron el crudo del material. Es decir, recibimos un informe parcial de lo sucedido, como un resumen o un pantallazo de lo que ellos quisieron”, señaló.

El letrado remarcó que todavía hoy, a cinco años, Ulises no tienen su poder los videos de la noche en la que murió su hermana. “Lo que nos dijeron es ‘ustedes quieren ver los videos, vengan a la Fiscalía’. Pero nuestra postura es que queremos el material para analizarlo en nuestras oficinas, con todas las herramientas y comodidades”, explicó, dejando en claro que lo que están pidiendo es un derecho legitimado por la ley.

A cinco años de la muerte de Natacha Jaitt: por qué hubo cambio de fiscales en la causa

Dos semanas antes del quinto aniversario, Ulises Jaitt se mostró esperanzado ante la posibilidad de que se esclarezca el caso al confirmar el cambio de fiscales.

“Logré el apartamiento de los fiscales en la causa de Natacha Jaitt. Al pedido de recusación, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, decidieron no esperar la resolución del juez y se apartaron. Cosme Iribarren había renunciado antes. Martín Otero y Lida Osores Soler a cargo. Justicia”, escribió en su perfil de la red social X -ex Twitter-.

Al respecto, Castro Bianchi detalló: “Técnicamente, lo que sucedió fue que nosotros planteamos una recusación. Vos en un proceso tenés a un juez, que es como el árbitro, y de un lado de la cancha está la Fiscalía, la querella o el particular damnificado y del otro la defensa”.

“En este caso no hay defensa, no hay nadie imputado. Y en vez de estar jugando en el equipo de la Fiscalía, parecía que estábamos en contra por diversas cuestiones. Entonces le pedimos al juez que apartara a los tres fiscales con distintos motivos, algunos individuales y otros compartidos”, explicó, sobre el trasfondo del corrimiento de Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi.

A cinco años de la muerte de Natacha Jaitt: cómo son los pasos a seguir en la causa

Consultado acerca de cuáles son los pasos a seguir, tras el cambio de fiscales, Castro Bianchi explicó que la familia de Natacha espera que se revean las pruebas pendientes de producción, entre ellas, las que refieren a la cuestión médica. Cabe recordar que, de acuerdo a una autopsia, concluyeron que la mediática tenía una miocardiofibrosis, pero Ulises tiene estudios de tres meses antes de su muerte que indica que el corazón está en perfectas condiciones.

El letrado remarcó además que todo se va encarrilando para que se investigue como un femicidio. “Nosotros pedimos que esto sea juzgado con perspectiva de género como si fuera un femicidio. La ley dice que cuando hay ciertas alarmas, hay que investigar el caso como si lo fuera y Natacha las cumplía todas: había denunciado amenazas y abusos”, señaló.

Luego enfatizó: “Más allá del resultado al que se llegue, nosotros no podemos descartar que esto no sea un feminicidio. Y la familia siente que no se agotaron todas las medidas, sino que fue tomado como una cuestión de gente adulta. Nuestra hipótesis es que acá hay responsables de haber brindado el lugar, suministrado la droga y alterado escena”.

A modo de cierre, advirtió que no descartan que eventualmente la causa pueda dar un giro e ir a la Justicia Federal. “La causa de Natacha guarda vinculación con la de Marcelo D’Alessio. Natacha fue víctima de una operación de inteligencia donde se le pedía que diga determinada información para atacar a determinada persona por cuestiones de Inteligencia del Estado”, sostuvo.

“Lo que pasó fue que se empezaron a morir personas vinculadas a la causa D’Alessio, por lo que la jueza dijo que debía investigarse la hipótesis de que estas muertes en condiciones raras no guardaran relación con los servicios de inteligencia”, recordó el letrado. Y concluyó: “Entonces el caso de Natacha podría pasar a la Justicia Federal porque ella no solo había hablado públicamente, sino que además está mencionada en ‘Operación Jaitt’”.

