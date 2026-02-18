2026: el año en que la Cuaresma y el Ramadán arrancaron en la misma fecha

Similitudes, y diferencias, entre ambas tradiciones de ayuno, abstinencia y oración del mundo cristiano y musulmán, en un año en el que arranca a la vez. Este miércoles, 18 de febrero, primer día de Ramadán, y Miércoles de Ceniza

Si 2025 fue el año en que, Jubileo mediante, el almanaque permitió que católicos y ortodoxos vivieran juntos la Pascua, en este 2026 los calendarios han hecho lo propio con la celebración de la Cuaresma cristiana…. y el Ramadán islámico. Dos tradiciones milenarias de ayuno y reflexión espiritual que se encontrarán en el tiempo este miércoles 18 de febrero, fecha del inicio del mes de ayuno islámico, y el Miércoles de Ceniza, que marca los cuarenta días hasta la Semana Santa.

Y es que las tres grandes religiones del Libro (Cristianismo, Judaísmo e Islam) mantienen viva la práctica religiosa del silencio, el ayuno y la expiación, que sin lugar a dudas es vivido con más rigor en el mundo musulmán que en el cristiano, al menos en Occidente, o en el ámbito judío (salvedad hecha de los ultraortodoxos). Una buena ocasión para establecer pautas de diálogo interreligioso y, también, para profundizar en las similitudes y diferencias de ambas tradiciones.

Así, la Cuaresma comprende los cuarenta días que preceden a la Pascua, el periodo más importante del calendario cristiano. Se trata de un tiempo de preparación, conversión y ayuno para disponer los corazones hacia la celebración de la Resurrección de Cristo. Aunque hace ya muchos años que no se da el ayuno obligatorio (ni siquiera el Miércoles de Ceniza, o los Viernes de Cuaresma, donde sí se invita a no comer carne), el camino hacia la Pascua es un tiempo de preparación, de reflexión, de detenimiento. No en vano, en estos primeros días los clérigos (incluso el Papa y la Curia lo hacen) suelen retirarse de ejercicios espirituales, evocando los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública.

Rezo en el mes de ramadán en Ceuta | EFE

Por su parte, el Ramadán es el noveno mes del calendario lunar musulmán, y su cumplimiento constituye uno de los cinco pilares del Islam. Durante este periodo, los creyentes deben abstenerse de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. De esta obligación quedan exentos enfermos, ancianos, niños, mujeres embarazadas y personas en viaje.

¿Qué se conmemora en Ramadán? Ni más ni menos, que la revelación del Corán a Mahoma. Curiosamente, el mes sagrado de Ramadán ya existí aen la tradición árabe preislámica, similar a lo que sucedió en el mundo cristiano. Y es que ambas, Cuaresma y Ramadán, comparten algunos aspectos, desde el concepto de pausa, purificación y mortificaciones, hasta la mirada al Creador, con el incremento de la oración, el ayuno y la abstinencia. Y, las dos, están marcadas por el calendario lunar. Así, la la Pascua cristiana coincide con la primera luna llena después del equinoccio de primavera, situándose entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Este 2026, se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. El Ramadán, por su parte, avanza aproximadamente quince días cada año según el calendario lunar islámico. Del mismo modo, las dos concluyen con un momento de fiesta: los cristianos, con la Resurrección; los musulmanes, con la fiesta del Cordero.

Por Jesús Bastante-Religion DIgital