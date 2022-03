Macri: “Hay que privatizar Aerolíneas Argentinas”

El líder de Juntos por el Cambio apuntó contra la aerolínea de bandera y sostuvo que “tiene que funcionar con su presupuesto o dejar de funcionar”. Mirá el video.

Una vez más, el ex presidente Mauricio Macri demostró explícitamente su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas. En una entrevista en diálogo con LN+, sostuvo que la aerolínea de bandera “tiene que funcionar con su presupuesto” e insistió con la postura que mantuvo durante toda su gestión: “Si no es viable hay que privatizarla, no tengo dudas“.

“¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué tenemos que bancar los argentinos que no usamos Aerolíneas Argentinas pagar al señor (Pablo) Biró y sus amigos esa cantidad de plata para que ellos se diviertan?, se preguntó Macri, en referencia al sindicalista titular del gremio de los pilotos.

Al ser consultado sobre qué haría con la aerolínea, dijo con orgullo que durante su Gobierno se encargó de desarrollar las low cost en Argentina que, según él, dan “buen servicio” con una tarifa más barata. “Aerolíneas debe manejarse de la misma manera o no puede seguir“, sostuvo Macri y dijo que “un avión es un taxi que vuela”.

“¿Hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos, lindos que es argentina? Necesitamos un avión que funcione con su presupuesto o no funciona”, afirmó el ex presidente.